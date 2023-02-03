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Спонсором Ферстаппена стала компания EA Sports
Логотип появится на шлеме
Фото: Auto Review
Компания EA Sports будет спонсором двукратного чемпиона мира, пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Формулы-1, сообщает RaceFans.
Логотип компании EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота "Ред Булл" по ходу предстоящего чемпионата. Кроме того, Макс будет работать с игроделами над созданием нового контента.
Напомним, в 2020 году EA Sports выкупила компанию Codemasters, занимающуюся разработкой серии игр по Формуле-1.
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