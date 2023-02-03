  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Спонсором Ферстаппена стала компания EA Sports
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спонсором Ферстаппена стала компания EA Sports

Автоспорт
(1 голосов)

Логотип появится на шлеме

Спонсором Ферстаппена стала компания EA Sports

Фото: Auto Review

Новина українською

Компания EA Sports будет спонсором двукратного чемпиона мира, пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Формулы-1, сообщает RaceFans.

Логотип компании EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота "Ред Булл" по ходу предстоящего чемпионата. Кроме того, Макс будет работать с игроделами над созданием нового контента.

Напомним, в 2020 году EA Sports выкупила компанию Codemasters, занимающуюся разработкой серии игр по Формуле-1.

По теме
yellow-arrow
В Феррари впервые завели мотор на новом болиде
yellow-arrow
Ред Булл представил ливрею нового болида
yellow-arrow
Ред Булл начал сотрудничество с Фордом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде