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Уильямс показал ливрею нового болида

Автоспорт
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Уильямс показал ливрею нового болида

Фото: TopGear

Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" продемонстрировала ливрею своего нового автомобиля на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов. Уильямс показал ливрею нового болида - изображение 1

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В статье: Уильямс
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