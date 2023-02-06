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Уильямс показал ливрею нового болида
Сама машина появится позже
Фото: TopGear
Британская команда Формулы-1 "Уильямс" продемонстрировала ливрею своего нового автомобиля на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Уильямс" занял десятое место в Кубке конструкторов.
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