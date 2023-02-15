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В Мерседесе признали, что с новым болидом есть проблемы

Автоспорт
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Неожиданно

В Мерседесе признали, что с новым болидом есть проблемы

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Британский журналист Крис Медланд поделился подробностями о шейкдауне "Мерседеса".По информации источника, команда изначально планировала работать на трассе два дня, так что полноценный шейкдаун состоится завтра, 16 февраля.

"Сегодня в Сильверстоуне „Мерседес“ проехал всего 15 километров, чтобы засчитать этот выезд как демонстрационный день, а на завтра запланирован полноценный съёмочный день и сто километров дистанции.

При этом у команды есть „обычные проблемы“, которые необходимо грешить, однако в целом в команде говорят, что всё нормально и никакого изменения в планах нет — трасса ими была забронирована на оба дня, чтобы самим сделать выбор о формате работы в каждый из них", — написал Крис Медланд в своих социальных сетях.

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В статье: Мерседес
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