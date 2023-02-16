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Показатели нового болида Мерседеса оказались ниже ожидаемого

Автоспорт
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Испытания проводились в аэротрубе

Показатели нового болида Мерседеса оказались ниже ожидаемого

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Скорость нового болида команды "Мерседес" в начале сезона может не соответствовать ожиданиям фанатов, пишет Motorsport.

Как информирует источник, в настоящий момент ходят слухи о том, что показатели болида в аэродинамической трубе оказались ниже ожидаемого. Во многом это подтверждают и слова Тото Вольфа, который заявил, что команда планирует изменить концепцию боковых понтонов в начале нового сезона.

Напомним, команда провела презентацию новой машины 15 февраля. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом "Мерседес" сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

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В статье: Мерседес
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