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ФИА разъяснила запрет на политические высказывания гонщикам Формулы-1
Пилотам по-прежнему разрешено выражать свою позицию через социальные сети
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила запрет на политические высказывания пилотов во время проведения Гран-при, пишет Sky Sports. Согласно поправке, принятой Федерацией, отныне пилоты могут выражать своё мнение по любым политическим, религиозным или личным вопросам вне гонок.
В случае же, если пилоты нарушат этот запрет на трассе, то их будут ждать санкции. При этом ФИА оставила возможность делать некоторые заявления пилотам в «исключительных случаях».
При этом пилотам по-прежнему разрешено выражать свою позицию через социальные сети или во время интервью в ходе проведения Гран-при.
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