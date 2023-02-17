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ФИА разъяснила запрет на политические высказывания гонщикам Формулы-1

Автоспорт
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Пилотам по-прежнему разрешено выражать свою позицию через социальные сети

ФИА разъяснила запрет на политические высказывания гонщикам Формулы-1

фото - F1

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила запрет на политические высказывания пилотов во время проведения Гран-при, пишет Sky Sports. Согласно поправке, принятой Федерацией, отныне пилоты могут выражать своё мнение по любым политическим, религиозным или личным вопросам вне гонок.

В случае же, если пилоты нарушат этот запрет на трассе, то их будут ждать санкции. При этом ФИА оставила возможность делать некоторые заявления пилотам в «исключительных случаях».

При этом пилотам по-прежнему разрешено выражать свою позицию через социальные сети или во время интервью в ходе проведения Гран-при.

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В статье: ФИА
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