Формула-1 не будет переходить на электродвигатели

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, что Формула-1 не собирается переходить на электродвигатели, хотя серия будет принимать меры по снижению выбросов в ближайшие годы.

"Формула-1 никогда не перейдёт на электричество.

Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды", — приводит слова Доменикали GPblog.

На этой неделе Европейский парламент подписал соглашение, достигнутое европейскими государствами-членами в прошлом году. Оно предусматривает, что с 2035 года запрещено продавать новые бензиновые и дизельные автомобили.