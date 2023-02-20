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Формула-1 не будет переходить на электродвигатели
Несмотря на решение Европейского парламента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о том, что Формула-1 не собирается переходить на электродвигатели, хотя серия будет принимать меры по снижению выбросов в ближайшие годы.
"Формула-1 никогда не перейдёт на электричество.
Избавиться от выбросов можно, не модифицируя моторы и не выбрасывая существующие болиды", — приводит слова Доменикали GPblog.
На этой неделе Европейский парламент подписал соглашение, достигнутое европейскими государствами-членами в прошлом году. Оно предусматривает, что с 2035 года запрещено продавать новые бензиновые и дизельные автомобили.
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