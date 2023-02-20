Несколько команд Формулы-1 связались с Хондой по поводу сотрудничества

Несколько команд, принимающих участие в Формуле-1, связались с японской компанией "Хонда" по поводу сотрудничества в 2026 году. "Хонда" ушла из "Королевских гонок" в конце 2021 года, но до сих пор работает с "Ред Булл" и "Альфа Таури", поставляя им двигатели.

С 2026 года "Ред Булл" будет сотрудничать с "Фордом". Японская компания уже подала заявку на производство моторов в 2026 году.

"После того как мы зарегистрировались, с нами связались несколько команд Формулы-1. На данный момент в наших планах мониторинг того, куда движется Формула-1. Сейчас у нас нет никаких конкретных решений относительно того, вернёмся ли мы в Формулу-1 или нет. Но мы полагаем, что участие в Формуле-1 поможет нам с точки зрения технологического развития", — приводит слова президента гоночного подразделения "Хонды" Кодзи Ватанабе The Race.