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Названа лучшая ливрея нового сезона Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Большинство отдало свой голос немецкой команде

Названа лучшая ливрея нового сезона Формулы-1

фото - twitter.com

Новина українською

Официальный сайт Формулы-1 провёл голосование среди читателей, выбравших лучшую ливрею болида в 2023 году.

В опросе приняло участие более 80 тыс. человек. Первое место занял "Мерседес", вернувшийся в нынешнем сезоне к чёрной расцветке машины. На втором месте расположилась Феррари, а топ-3 замкнула Альфа Ромео.

Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта Формулы-1:

1. "Мерседес" – 31%

2. "Феррари" – 19%

3. "Альфа Ромео" – 15%

4. "Ред Булл" – 8%

5. "Астон Мартин" – 7%

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