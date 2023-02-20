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Названа лучшая ливрея нового сезона Формулы-1
Большинство отдало свой голос немецкой команде
фото - twitter.com
Официальный сайт Формулы-1 провёл голосование среди читателей, выбравших лучшую ливрею болида в 2023 году.
В опросе приняло участие более 80 тыс. человек. Первое место занял "Мерседес", вернувшийся в нынешнем сезоне к чёрной расцветке машины. На втором месте расположилась Феррари, а топ-3 замкнула Альфа Ромео.
Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта Формулы-1:
1. "Мерседес" – 31%
2. "Феррари" – 19%
3. "Альфа Ромео" – 15%
4. "Ред Булл" – 8%
5. "Астон Мартин" – 7%
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