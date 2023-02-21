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Названы бюджеты команд Формулы-1 на 2023 год
Сумы солидные
фото - F1
Издание Motorsport-Total оценочно подсчитало бюджеты команд в сезоне-2023. Речь в частности идёт про зарплаты гонщиков и трёх других самых высокооплачиваемых сотрудников команд.
Лидерами ожидаемо стали коллективы, занявшие первые три места Кубка конструкторов в последнем чемпионате:
Напомним, что ограничение расходов команд Формулы-1 составляет в $ 154 млн.
1. "Ред Булл" – $ 400 млн;
2. "Мерседес" – $ 380 млн;
3. "Феррари" – $ 375 млн;
4. "Макларен" – $ 320 млн;
5. "Астон Мартин" – $ 260 млн;
6. "Альпин" – $ 240 млн;
7. "Уильямс" – $ 205 млн;
8. "Альфа Таури" – $ 175 млн;
9. "Альфа Ромео" – $ 170 млн;
10. "Хаас" – $ 150 млн.
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