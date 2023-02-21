Фелипе Другович заменит Стролла на предсезонных тестах

Чемпион Формулы-2, бразильский пилот Фелипе Другович заменит канадца Лэнса Стролла на предсезонных тестах "Астон Мартин" в Бахрейне, которые пройдут с 23 по 25 февраля, пишет пресс-служба команды.

По сообщению команды, Другович сядет за руль болида AMR23 в первой половине четверга, 23 февраля, а испанский ветеран Фернандо Алонсо – во второй. Расписание на 24 и 25 февраля будет опубликовано позднее.

Напомним, в начале недели стало известно о том, что Лэнс Стролл травмировался на предсезонной подготовке в Испании – каналец угодил в велосипедную аварию.