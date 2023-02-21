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В ФИА изменили правила общения по радио для гонщиков Формулы-1

Автоспорт
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Тепер ограничений нет

В ФИА изменили правила общения по радио для гонщиков Формулы-1

фото - twitter.com

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила результаты первого заседания комиссии Формулы-1 2023 года, состоявшегося сегодня, 21 февраля, в Лондоне (Великобритания).

В частности, комиссия под председательством главы Формулы-1 Стефано Доменикали и директора ФИА по соревнованиям "Формул" Николаса Томбасиса выступила за смягчение регулирования радиосообщений между гонщиками и командами. Теперь пилоты могут общаться с руководством (и наоборот) на протяжении всех сессий Гран-при без ограничений.

Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация получила $ 26,7 млн от сбора лицензионных платежей с 20 гонщиков Формулы-1 и их команд.

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В статье: ФИА
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