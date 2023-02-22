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Джокович: 60-й поединок с Надалем хотел бы провести в финале Ролан Гаррос

Автоспорт
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Но удастся ли добраться до этого этапа обеим теннисистам

Джокович: 60-й поединок с Надалем хотел бы провести в финале Ролан Гаррос

Фото: ATP Tour

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович высказался о возможном поединке с испанцем Рафаэлем Надалем.

"Где бы хотел провести 60-й поединок с Надалем? Финал "Ролан Гаррос"! Думаю, мы с ним согласились бы, если бы кто-то гарантировал нам, что мы будем играть в финале. Думаю, мы бы согласились. Он определённо мой самый главный соперник — не только из-за количества матчей, которые мы сыграли. Мы сыграли друг с другом больше матчей, чем кто-либо. Мы представляем одно поколение, мы словно выросли вместе на юниорских турнирах.

Он, правда, начал добиваться серьёзных результатов раньше меня. Он игрок, который оказал на меня наибольшее влияние, — после Федерера. В начале карьеры я чаще проигрывал ему, чем выигрывал, — как и Федереру, конечно. Они были в центре моего внимания, я не понимал, как их обыграть. С 2008 по 2011 год я входил в топ-3 мирового рейтинга, но не брал "Шлемы" и не преодолевал тот последний барьер, где были эти двое. Я благодарен за это соперничество, особенно с Надалем. Пока мы действующие теннисисты, у нас нет возможности оценить масштаб соперничества, мы не позволяем себе разобраться с тем, насколько это важно, — как для нас самих, так и для спорта в целом.

Когда мы закончим карьеру, я надеюсь, у нас будет возможность немного пообщаться. Посмотрим, сыграем ли ещё друг с другом. Уверен, что да. Может, уже на грунте. Он по-прежнему играет в лучший теннис, когда он здоров, в форме, на пике формы. Мы с ним, как деды, следим за тем, чтобы молодёжь не забирала "Шлемы", — приводит слова Джоковича Sportklub.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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