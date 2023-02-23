Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов в Бахрейне

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс" .

Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего "Астон Мартин" , остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.32,95971

2.Карлос Сайнс "Феррари" +0,29472

3.Александер Албон "Уильямс" +0,71274

4.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,76467

5.Джордж Расселл "Мерседес" +1,21569

6.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,46551

7.Фелипе Другович "Астон Мартин" +1,60540

8.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,71246

9.Пьер Гасли "Альпин" +1,86360

10.Оскар Пиастри "Макларен" +1,92952