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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов в Бахрейне

Автоспорт
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Ред Булл хорошо начал сезон

Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов в Бахрейне

Фото: RacingNews365

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Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс" .

Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего "Астон Мартин" , остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:

1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.32,95971

2.Карлос Сайнс "Феррари" +0,29472

3.Александер Албон "Уильямс" +0,71274

4.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,76467

5.Джордж Расселл "Мерседес" +1,21569

6.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,46551

7.Фелипе Другович "Астон Мартин" +1,60540

8.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,71246

9.Пьер Гасли "Альпин" +1,86360

10.Оскар Пиастри "Макларен" +1,92952

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В статье: Макс Ферстаппен
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