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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов в Бахрейне
Ред Булл хорошо начал сезон
Фото: RacingNews365
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат продемонстрировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Тройку сильнейших замкнул Александер Албон, представляющий "Уильямс" .
Напомним, заезд прерывался красными флагами: через несколько минут после его начала болид пилота Фелипе Друговича, представляющего "Астон Мартин" , остановился на трассе. Возобновились тесты после эвакуации авто.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Утренняя сессия:
1.Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.32,95971
2.Карлос Сайнс "Феррари" +0,29472
3.Александер Албон "Уильямс" +0,71274
4.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +0,76467
5.Джордж Расселл "Мерседес" +1,21569
6.Нико Хюлькенберг "Хаас" +1,46551
7.Фелипе Другович "Астон Мартин" +1,60540
8.Юки Цунода "Альфа Таури" +1,71246
9.Пьер Гасли "Альпин" +1,86360
10.Оскар Пиастри "Макларен" +1,92952
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