Названы сроки возвращения Лэнса Стролла

В британской команде Формулы-1 "Астон Мартин" ожидают, что травмированный пилот Лэнс Стролл будет готов к открытию сезона на следующей неделе. Об этом пишет Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники. В гоночном коллективе подчёркивают, что рассчитывают на канадца.

Напомним, Стролл травмировался во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменяет Фелипе Другович.

Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он, как и предсезонные тесты, в Бахрейне.