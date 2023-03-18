Гран-при Саудовской Аравии. Перес выиграл квалификацию сезона Ф-1

По итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии поул-позицию завоевал пилот Red Bull Серхио Перес. Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер, однако монегаск потеряет десять позиций из-за штрафа. Топ-3 замкнул представитель Aston Martin Фернандо Алонсо.

Отметим, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не смог завершить второй сегмент квалификации из-за технических проблем и стартует лишь 15-м.

Льюису Хэмилтону не засчитали финальный быстрый круг за нарушение границ трассы, так что победитель гонки 2021 года в этот раз стартует седьмым, впереди Оскара Пиастри. Австралиец уже во втором Гран При в карьере дошел до финала квалификации, да еще и опередил там Пьера Гасли.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Серхио Перес Red Bull 1.28,265

2. Шарль Леклер Ferrari +0,155

3. Фернандо Алонсо Aston Martin +0,465

4. Джордж Расселл Mercedes +0,592

5. Карлос Сайнс Ferrari +0,666

6. Лэнс Стролл Aston Martin +0,680

7. Эстебан Окон Alpine +0,813

8. Льюис Хэмилтон Mercedes +0,958

9. Оскар Пиастри Mclaren +0,978

10. Пьер Гасли Alpine +1,092