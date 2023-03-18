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Гран-при Саудовской Аравии. Перес выиграл квалификацию сезона Ф-1

Автоспорт
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Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде.

Гран-при Саудовской Аравии. Перес выиграл квалификацию сезона Ф-1

Фото: Sportscasting

Новина українською

По итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии поул-позицию завоевал пилот Red Bull Серхио Перес. Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер, однако монегаск потеряет десять позиций из-за штрафа. Топ-3 замкнул представитель Aston Martin Фернандо Алонсо.

Отметим, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не смог завершить второй сегмент квалификации из-за технических проблем и стартует лишь 15-м.

Льюису Хэмилтону не засчитали финальный быстрый круг за нарушение границ трассы, так что победитель гонки 2021 года в этот раз стартует седьмым, впереди Оскара Пиастри. Австралиец уже во втором Гран При в карьере дошел до финала квалификации, да еще и опередил там Пьера Гасли.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Серхио Перес Red Bull 1.28,265
2. Шарль Леклер Ferrari +0,155
3. Фернандо Алонсо Aston Martin +0,465
4. Джордж Расселл Mercedes +0,592
5. Карлос Сайнс Ferrari +0,666
6. Лэнс Стролл Aston Martin +0,680
7. Эстебан Окон Alpine +0,813
8. Льюис Хэмилтон Mercedes +0,958
9. Оскар Пиастри Mclaren +0,978
10. Пьер Гасли Alpine +1,092

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В статье: формула-1 Серхио Перес
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