Экс-руководитель Рено: У Фернандо Алонсо есть шанс побороться за чемпионство в Формуле-1

Бывший руководитель "Бенеттона" и "Рено" Флавио Бриаторе высказался о перспективах гонщика "Астон Мартин" Фернандо Алонсо побороться за победу в чемпионате.

"Я бы подождал говорить о том, что чемпионат мира уже закончился. "Астон Мартин" – всё ещё "девственная" машина: мы увидим, насколько она может стать лучше. Другим ещё предстоит разобраться в своих проблемах, а у Фернандо есть машина, которую легко понять и управлять ею. Если у него появится шанс на победу, он не упустит его", — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.

Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте.