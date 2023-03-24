В Феррари готовятся обновить заднюю подвеску машины SF-23

Команда Формулы-1 "Феррари" планирует обновить заднюю подвеску болида, пишет итальянская редакция Motorsport.

По информации источника, итальянский коллектив связывает отставание с аэродинамическими проблемами, однако продолжает работу и над механическими решениями. Ожидается, что новая подвеска поможет команде достичь лучшего баланса при настройке машины и обеспечит стабильный просвет в задней части болида.

Как считают разработчики машины у нее есть большой потенциал, который пока не раскрыт. Команде всего лишь нужно поработать над регулировкой просвета, жёсткостью подвески и загрузкой антикрыльев, что может дать хороший результат.