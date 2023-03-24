  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Феррари готовятся обновить заднюю подвеску машины SF-23
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Феррари готовятся обновить заднюю подвеску машины SF-23

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим, удастся ли улучшить результат

В Феррари готовятся обновить заднюю подвеску машины SF-23

Фото: Autoblog

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" планирует обновить заднюю подвеску болида, пишет итальянская редакция Motorsport.

По информации источника, итальянский коллектив связывает отставание с аэродинамическими проблемами, однако продолжает работу и над механическими решениями. Ожидается, что новая подвеска поможет команде достичь лучшего баланса при настройке машины и обеспечит стабильный просвет в задней части болида.

Как считают разработчики машины у нее есть большой потенциал, который пока не раскрыт. Команде всего лишь нужно поработать над регулировкой просвета, жёсткостью подвески и загрузкой антикрыльев, что может дать хороший результат.

По теме
yellow-arrow
В Ред Булл выразили недовольство Росбергом
yellow-arrow
В Формуле-1 может появиться четвёртый Гран-при в США
yellow-arrow
Руководитель Астон Мартин высказался о борьбе за чемпионство
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде