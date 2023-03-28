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Феррари покажет модифицированный SF-23 накануне Гран-при Эмилии-Романьи
Состоится это в конце мая
Фото: Autosport
Команда Формулы-1 "Феррари" представит модифицированный SF-23 к Гран-при Эмилии-Романьи, пишет Motorsport.
На Гран-при Эмилии-Романьи в конце мая команда продемонстрирует новую версию своего болида. Помимо нового днища и пересмотренной задней подвески, "Феррари" создаст новый дизайн боковых понтонов.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты "Феррари" Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно.
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