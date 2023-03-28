  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари покажет модифицированный SF-23 накануне Гран-при Эмилии-Романьи
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари покажет модифицированный SF-23 накануне Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт
(1 голосов)

Состоится это в конце мая

Феррари покажет модифицированный SF-23 накануне Гран-при Эмилии-Романьи

Фото: Autosport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" представит модифицированный SF-23 к Гран-при Эмилии-Романьи, пишет Motorsport.

На Гран-при Эмилии-Романьи в конце мая команда продемонстрирует новую версию своего болида. Помимо нового днища и пересмотренной задней подвески, "Феррари" создаст новый дизайн боковых понтонов.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты "Феррари" Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно.

По теме
yellow-arrow
Экс-менеджер Вильнева хочет создать команду Формулы-1, где 50% сотрудников - женщины
yellow-arrow
Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при Аргентины
yellow-arrow
Один из старейших этапов Формулы-1 может исчезнуть из календаря с 2025 года
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде