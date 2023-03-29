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Мик Шумахер рассказал, когда планирует вернуться в Формулу-1
Пилот готов побороться за титулы
Фото: Getty Images
Резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер заявил, что планирует попасть на стартовую решётку Формулы-1 к 2024 году.
"Цель — вернуться в Формулу 1 в 2024 году. Цель всех нас, гонщиков, — стать чемпионом мира, и моя цель тоже.
К сожалению, в этом сезоне места нет, но быть резервным гонщиком в "Мерседесе" — это, конечно, тоже шаг вперёд. В такой огромной команде я могу многому научиться и, надеюсь, взять это с собой для моей будущей карьеры в Формуле-1", — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
Мик Шумахер покинул "Хаас" по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком.
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