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Девин Хэйни: Я готов защитить свои титулы

Бокс
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Боксер рассказал о следующем бое

Девин Хэйни: Я готов защитить свои титулы

Фото: Bad Left Hook

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Американский боксер Девин Хейни рассказал о поединке с Василием Ломаченко за все титулы легкого веса в интервью Sky Sports.

"Ломаченко является хорошим боксером и вероятным кандидатом в Зал славы. Я не могу отобрать то, чего он достиг. Фаны хотят увидеть это сражение – я сделал так, что он состоится. Не могу дождаться случая выйти в ринг. Я знаю, что у Ломаченко высокий боксерский интеллект, но 20 мая я докажу, что я – лучший боксер в мире".

"Я готов защитить свои титулы в разрушительном для соперника стиле", – сказал Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Sport.ua

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