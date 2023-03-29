Девин Хэйни: Я готов защитить свои титулы

Американский боксер Девин Хейни рассказал о поединке с Василием Ломаченко за все титулы легкого веса в интервью Sky Sports .

"Ломаченко является хорошим боксером и вероятным кандидатом в Зал славы. Я не могу отобрать то, чего он достиг. Фаны хотят увидеть это сражение – я сделал так, что он состоится. Не могу дождаться случая выйти в ринг. Я знаю, что у Ломаченко высокий боксерский интеллект, но 20 мая я докажу, что я – лучший боксер в мире".

"Я готов защитить свои титулы в разрушительном для соперника стиле", – сказал Хэйни.