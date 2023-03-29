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Ред Булл может покинуть главный технический директор по окончании сезона
Команда попытается удержать специалиста
У главного технического директора "Ред Булл" Эдриана Ньюи истекает контракт с командой по окончании нынешнего сезона, пишет журналист Том Кларксон.
При этом инженер готов подписать с "быками" новое соглашение. Будущее Ньюи сейчас обсуждается в команде, руководители ищут возможность продлить его пребывание в команде.
В прошедшем сезоне Формулы-1 "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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