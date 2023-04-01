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Формула-1. Ферстаппен берет квалификацию Гран-при Австралии, Рассел финиширует вторым

Автоспорт
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Результаты квалификации

Формула-1. Ферстаппен берет квалификацию Гран-при Австралии, Рассел финиширует вторым

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 1 апреля, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.

Поул по итогам заездов берет пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторую позицию занял представитель "Мерседес" Джордж Рассел (+0,236), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,372).

Отметим, что пилот "Ред-Булл" Серхио Перес совершил ошибку на одном из поворотов, вылетел в гравий и прекратил заезд еще в первом сегменте.

Гонка Гран-при Австралии состоится завтра, 2 апреля, начало – в 08:00 по киевскому времени.

Результаты квалификации (источник - flashscore.uа):

Формула-1. Ферстаппен берет квалификацию Гран-при Австралии, Рассел финиширует вторым - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Австралии
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