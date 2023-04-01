Формула-1. Ферстаппен берет квалификацию Гран-при Австралии, Рассел финиширует вторым

В субботу, 1 апреля, состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.

Поул по итогам заездов берет пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторую позицию занял представитель "Мерседес" Джордж Рассел (+0,236), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,372).

Отметим, что пилот "Ред-Булл" Серхио Перес совершил ошибку на одном из поворотов, вылетел в гравий и прекратил заезд еще в первом сегменте.

Гонка Гран-при Австралии состоится завтра, 2 апреля, начало – в 08:00 по киевскому времени.