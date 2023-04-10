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Себастьян Феттель высказался о возобновлении карьеры в Формуле-1

Автоспорт
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Пилот не исключает такой возможности

Себастьян Феттель высказался о возобновлении карьеры в Формуле-1

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион мира и бывший пилот "Астон Мартин" немец Себастьян Феттель, завершивший карьеру по окончании сезона-2022, дал комментарий по поводу возможного возвращения в Формулу-1.

"Я смотрю гонки по телевизору, и вообще мне интересно, что происходит в Формуле-1. Я отлично провожу своё время. Рад, что наконец-то могу его посвятить семье. Что буду делать дальше? Пока не знаю, сейчас я изучаю варианты.

Возвращение в Формулу-1? Кто знает? Всё возможно. Может быть такое, что я устану сидеть на диване и мне вновь захочется гоняться. Может быть и такой вариант, что я просто найду какое-то другое любимое дело, в которое вложу всё своё время", — приводит слова Феттеля RTL.

Феттель является четырёхкратным чемпионом мира в составе команды "Ред Булл".

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В статье: Себастьян Феттель
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