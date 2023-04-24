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Серхио Перес: Даниэль Риккардо проделывает для нас очень хорошую работу
Пилот высказался о резервном гонщике
Фото: Getty Images
Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес высказался об австралийском резервном пилоте команды Даниэле Риккардо.
"Прежде всего он очень позитивный человек, с которым приятно находиться рядом. Даниэль никогда не перестаёт улыбаться. Я думаю, для команды это здорово. С Даниэлем мы находимся в очень уникальном положении, учитывая весь его накопленный опыт. Он проделывает для нас очень хорошую работу", — приводит слова Переса Racingnews365.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году.
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