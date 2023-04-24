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Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции

Автоспорт
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Этап под угрозой срыва

Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции

Новина українською

Проведение Гран-при Монако под угрозой срыва из-за возможного отключения электроэнергии, которые являются частью протестов во Франции. Об этом пишет Racingnews365.

Во Франции пенсионный возраст будет увеличен с 62 до 64 лет, и отныне люди будут иметь право на полную пенсию только в том случае, если они проработали не менее 43 лет. В стране проходит множество акций протеста.

Проведение Гран-при Монако запланировано с 26 по 28 мая.

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В статье: Гран-при Монако
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