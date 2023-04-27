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Бывший владелец Формулы-1: Мику Шумахеру нужно забыть о Формуле-1

Автоспорт
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Берни не верит в его возвращение

Бывший владелец Формулы-1: Мику Шумахеру нужно забыть о Формуле-1

Новина українською

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Мику Шумахеру лучше не возвращаться в Формулу-1.

"Он должен забыть об этой мечте, потому что рано или поздно мы все просыпаемся и возвращаемся в реальность. Ему стоит забыть о Формуле-1, начать думать об альтернативе и пытаться её реализовать.

Мику был нужен кто-то, кто искренне захочет сделать его успешным и будет о нём заботиться. Семья? Они помогают ему во многом, но только не в карьере гонщика Формулы-1", — приводит слова Берни Экклстоуна RTL.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения предыдущего сезона Формулы-1.

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В статье: Мик Шумахер
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