Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Азербайджана

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, в настоящий момент являющийся лидером общего зачёта. Второй результат показал гонщик из команды "Феррари" Шарль Леклер. Топ-3 замкнул ещё один представитель "Ред Булл", Серхио Перес.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был 11-м.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,42,315.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,037.

3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,285.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,584.

5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,810.

6. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,099.

7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1,140.

8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,245.

9. Александер Албон ("Уильямс") +1,313.

10. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,433.

11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,483.

12. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,665.

13. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,695.

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,822.

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,008.

16. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,585.

17. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,767.

18. Эстебан Окон ("Альпин") +3,640.

19. Пьер Гасли ("Альпин") +4,006.

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") +5,183.