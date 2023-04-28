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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Азербайджана
Хэмилтон вне топ-10
Фото: Road & Track
В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, в настоящий момент являющийся лидером общего зачёта. Второй результат показал гонщик из команды "Феррари" Шарль Леклер. Топ-3 замкнул ещё один представитель "Ред Булл", Серхио Перес.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был 11-м.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,42,315.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,037.
3. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,285.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,584.
5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,810.
6. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,099.
7. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1,140.
8. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,245.
9. Александер Албон ("Уильямс") +1,313.
10. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,433.
11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,483.
12. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,665.
13. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,695.
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,822.
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,008.
16. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,585.
17. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,767.
18. Эстебан Окон ("Альпин") +3,640.
19. Пьер Гасли ("Альпин") +4,006.
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") +5,183.
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