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Макларен рассказал об изменениях болида
Изменения коснутся днища и крыльев
Фото: Sky Sports
"Макларен" раскрыл масштаб изменений днища и крыльев, которые будут внесены на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в качестве первого этапа модернизации болидов.
По словам команды, новая геометрия днища значительно изменила распределение моментов всасывания потоков воздуха, а также прочность и расположение конструкции пола, что привело к общему увеличению нагрузки.
Также "Макларен" представил новое заднее антикрыло с меньшим сопротивлением, с разгруженной основной плоскостью и закрылками, а также опциями для дальнейшей регулировки.
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