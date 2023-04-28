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Макларен рассказал об изменениях болида

Автоспорт
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Изменения коснутся днища и крыльев

Макларен рассказал об изменениях болида

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Макларен" раскрыл масштаб изменений днища и крыльев, которые будут внесены на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в качестве первого этапа модернизации болидов.

По словам команды, новая геометрия днища значительно изменила распределение моментов всасывания потоков воздуха, а также прочность и расположение конструкции пола, что привело к общему увеличению нагрузки.

Также "Макларен" представил новое заднее антикрыло с меньшим сопротивлением, с разгруженной основной плоскостью и закрылками, а также опциями для дальнейшей регулировки.

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В статье: Макларен
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