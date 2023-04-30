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Формула-1. Перес выигрывает гонку Гран-при Азербайджана
Результаты гонки Формулы-1
Фото: Sportscasting
Сегодня, 30 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Азербайджана.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Серхио Перес, вторая позиция у его партнера по команде Макса Ферстаппена (+2.137), а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер (+21,217).
Результаты гонки Гран-при Азербайджана сезон 2023 (источник - flashscore.uа):
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