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Формула-1. Перес выигрывает гонку Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Результаты гонки Формулы-1

Формула-1. Перес выигрывает гонку Гран-при Азербайджана

Фото: Sportscasting

UA-Футбол
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Сегодня, 30 апреля состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Азербайджана.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Серхио Перес, вторая позиция у его партнера по команде Макса Ферстаппена (+2.137), а ТОП-3 замкнул представитель "Феррари" Шарль Леклер (+21,217).

Результаты гонки Гран-при Азербайджана сезон 2023 (источник - flashscore.uа):

Формула-1. Перес выигрывает гонку Гран-при Азербайджана - изображение 1

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В статье: формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана
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