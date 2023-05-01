Ред Булл согласовал продление контракта с Эдрианом Ньюи

Главный технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи согласовал продление контракта с командой, пишет Motorsport.com.

Текущий контракт инженера должен был быть продлён в конце этого года, однако после доминирующего старта "Ред Булл" в сезоне-2023 источники сообщили, что команда и Ньюи быстро уладили детали нового соглашения, согласно которому они будут работать вместе ещё много лет.

Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды "Ред Булл" в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.