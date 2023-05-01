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Ред Булл согласовал продление контракта с Эдрианом Ньюи
Команда довольна работой специалиста
Фото: F1News
Главный технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи согласовал продление контракта с командой, пишет Motorsport.com.
Текущий контракт инженера должен был быть продлён в конце этого года, однако после доминирующего старта "Ред Булл" в сезоне-2023 источники сообщили, что команда и Ньюи быстро уладили детали нового соглашения, согласно которому они будут работать вместе ещё много лет.
Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды "Ред Булл" в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.
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