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Ред Булл согласовал продление контракта с Эдрианом Ньюи

Автоспорт
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Команда довольна работой специалиста

Ред Булл согласовал продление контракта с Эдрианом Ньюи

Фото: F1News

Новина українською

Главный технический директор "Ред Булл" Эдриан Ньюи согласовал продление контракта с командой, пишет Motorsport.com.

Текущий контракт инженера должен был быть продлён в конце этого года, однако после доминирующего старта "Ред Булл" в сезоне-2023 источники сообщили, что команда и Ньюи быстро уладили детали нового соглашения, согласно которому они будут работать вместе ещё много лет.

Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды "Ред Булл" в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.

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