  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Даниэль Риккардо может занять место де Вриса в Альфа Таури
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даниэль Риккардо может занять место де Вриса в Альфа Таури

Автоспорт
(1 голосов)

Голландским гонщиком недовольны в команде

Даниэль Риккардо может занять место де Вриса в Альфа Таури

Фото: F1

Новина українською

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо после Гран-при Майами отправился на базу "Альфа Таури" в Фаэнце, где прошёл процедуру подгонки сиденья. По сообщениям Automoto.it, резервный гонщик "Ред Булл" заменит молодого голландца Ника де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле.

Ник де Врис неудовлетворительно начал сезон-2023. Также сообщается, что он не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.

Напомним, в первых пяти Гран-при де Врис не сумел набрать ни одного очка и сейчас замыкает таблицу личного зачёта среди пилотов.

По теме
yellow-arrow
Глава IndyCar высказался о нарушении Формулой-1 авторских прав
yellow-arrow
Даниєль Риккардо рассказал, когда сядет за руль болида Ред Булл
yellow-arrow
Трасса в Шанхае прошла аккредитацию и вернется в календарь Формулу-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниэль Риккардо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде