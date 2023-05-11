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Даниэль Риккардо может занять место де Вриса в Альфа Таури
Голландским гонщиком недовольны в команде
Фото: F1
Австралийский гонщик Даниэль Риккардо после Гран-при Майами отправился на базу "Альфа Таури" в Фаэнце, где прошёл процедуру подгонки сиденья. По сообщениям Automoto.it, резервный гонщик "Ред Булл" заменит молодого голландца Ника де Вриса уже на этапе Формулы-1 в Имоле.
Ник де Врис неудовлетворительно начал сезон-2023. Также сообщается, что он не смог привести с собой новых нидерландских спонсоров, которые предпочли сосредоточиться на поддержке Макса Ферстаппена.
Напомним, в первых пяти Гран-при де Врис не сумел набрать ни одного очка и сейчас замыкает таблицу личного зачёта среди пилотов.
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