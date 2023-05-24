В Ред Булл приняли окончательное решение по Альфа Таури

"Ред Булл" приняла окончательное решение не продавать свою ещё одну команду — "Альфа Таури". Об этом рассказал советник команды "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко.

"Решение принято. "Альфа Таури" по-прежнему полностью принадлежит "Ред Булл" и продолжает выступать в качестве младшей команды", — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

Марко также подчеркнул, что сотрудничество между "Ред Булл" и "Альфа Таури" станет более тесным.