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В Ред Булл приняли окончательное решение по Альфа Таури

Автоспорт
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В Ред Булл приняли окончательное решение по Альфа Таури

Новина українською

"Ред Булл" приняла окончательное решение не продавать свою ещё одну команду — "Альфа Таури". Об этом рассказал советник команды "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко.

"Решение принято. "Альфа Таури" по-прежнему полностью принадлежит "Ред Булл" и продолжает выступать в качестве младшей команды", — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

Марко также подчеркнул, что сотрудничество между "Ред Булл" и "Альфа Таури" станет более тесным.

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В статье: Марко Хельмут
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