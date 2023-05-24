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В Ред Булл приняли окончательное решение по Альфа Таури
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"Ред Булл" приняла окончательное решение не продавать свою ещё одну команду — "Альфа Таури". Об этом рассказал советник команды "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко.
"Решение принято. "Альфа Таури" по-прежнему полностью принадлежит "Ред Булл" и продолжает выступать в качестве младшей команды", — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.
Марко также подчеркнул, что сотрудничество между "Ред Булл" и "Альфа Таури" станет более тесным.
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