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ФОТО. Карлос Сайнс попал в аварию во время второй тренировки Гран-при Монако
Пилот врезался в стену
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший врезался в стену во время второй тренировки Гран-при Монако, сломав правую подвеску. Гонщикам был показан красный флаг.
В первой практике Сайнс смог показать лучшее время, оторвавшись от испанца Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") на 0,388 секунды.
В конце первой сессии в аварию попал Александр Албон из "Уильямса", который врезался в отбойник в первом повороте и разбил машину.
???? RED FLAG ????— Formula 1 (@F1) May 26, 2023
Sainz hits the barriers exiting the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/wCe1bBAA28
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