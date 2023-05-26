ФОТО. Карлос Сайнс попал в аварию во время второй тренировки Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший врезался в стену во время второй тренировки Гран-при Монако, сломав правую подвеску. Гонщикам был показан красный флаг.

В первой практике Сайнс смог показать лучшее время, оторвавшись от испанца Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") на 0,388 секунды.

В конце первой сессии в аварию попал Александр Албон из "Уильямса", который врезался в отбойник в первом повороте и разбил машину.