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Хэмилтон о обновленном болиде: Мне очень понравилось управлять машиной

Автоспорт
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Комментарий пилота

Хэмилтон о обновленном болиде: Мне очень понравилось управлять машиной

Фото: F1

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Монако и рассказал о своем обновленном болиде. Его слова цитирует motorsport.com:

"День получился просто ошеломляющим, мне очень понравилось управлять машиной. Хочу сказать большое спасибо всем, кто работал над ней и потратил много сил, чтобы мы получили сегодня такую возможность.

Еще я рад, что машины остались в сохранности и безопасности. Это позволило собрать большой объем данных. Понятно, что эта трасса не вполне позволяет проверить все, но общие ощущения очень хорошие.

Жаль, что по чистой скорости мы оказались не так близко к лидерам, как я рассчитывал. Мы продолжим работу, чтобы понять, на что реально способна машина" – сказал он.

Напомним, что сегодня, 27 мая, состоятся квалификационные гонки Гран-при Монако, по результатам которых будут определены стартовые позиции на гонку, которая состоится уже завтра, 28 мая.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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