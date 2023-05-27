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Хэмилтон о обновленном болиде: Мне очень понравилось управлять машиной
Комментарий пилота
Фото: F1
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал тренировочные заезды Гран-при Монако и рассказал о своем обновленном болиде. Его слова цитирует motorsport.com:
"День получился просто ошеломляющим, мне очень понравилось управлять машиной. Хочу сказать большое спасибо всем, кто работал над ней и потратил много сил, чтобы мы получили сегодня такую возможность.
Еще я рад, что машины остались в сохранности и безопасности. Это позволило собрать большой объем данных. Понятно, что эта трасса не вполне позволяет проверить все, но общие ощущения очень хорошие.
Жаль, что по чистой скорости мы оказались не так близко к лидерам, как я рассчитывал. Мы продолжим работу, чтобы понять, на что реально способна машина" – сказал он.
Напомним, что сегодня, 27 мая, состоятся квалификационные гонки Гран-при Монако, по результатам которых будут определены стартовые позиции на гонку, которая состоится уже завтра, 28 мая.
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