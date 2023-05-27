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Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако
Перес стал главным неудачником
Фото: twitter.com
Сегодня состоялась квалификация Гран-при Монако. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третье - пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Серхио Перес, пилот "Ред Булл", в начале гонки ошибся на повороте и разбил болид. Теперь он будет начинать гонку последним.
Главная гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая. Начало в 16:00 по киевскому времени.
Гран-при Монако, Монте-Карло
27 мая 2023 года
Квалификация
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