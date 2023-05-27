  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Перес стал главным неудачником

Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня состоялась квалификация Гран-при Монако. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третье - пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Серхио Перес, пилот "Ред Булл", в начале гонки ошибся на повороте и разбил болид. Теперь он будет начинать гонку последним.

Главная гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Гран-при Монако, Монте-Карло

27 мая 2023 года

Квалификация
Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон о обновленном болиде: Мне очень понравилось управлять машиной
yellow-arrow
Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако
yellow-arrow
ФОТО. Карлос Сайнс попал в аварию во время второй тренировки Гран-при Монако
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Серхио Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде