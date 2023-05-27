Ферстаппен выиграл квалификацию в Монако

Сегодня состоялась квалификация Гран-при Монако. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Второе место занял гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, третье - пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Серхио Перес, пилот "Ред Булл", в начале гонки ошибся на повороте и разбил болид. Теперь он будет начинать гонку последним.

Главная гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Гран-при Монако, Монте-Карло

27 мая 2023 года

Квалификация

