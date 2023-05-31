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Вассёр: Я извинился перед Леклером после квалификации в Монако

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Руководитель "Феррари" прокомментировал критику за отсутсвие скорости

Вассёр: Я извинился перед Леклером после квалификации в Монако

Новина українською

Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр прокомментировал критику в адрес команды за отсутствие скорости на Гран-при Монако, а также сообщил, что извинился перед Шарлем Леклером после квалификации.

"Проблемы со скоростью? Не знаю, бываете ли вы так же строги к "Мерседесу", когда они отстают от нас в квалификации. Мы были третьими, менее чем в одной десятой от поул-позиции, в двух сотых от первого ряда. Не думаю, что это катастрофа.

В этот уикенд мы допустили несколько ошибок, и команда, и гонщики. Но говорить, что у нас не было темпа, как-то грубовато по отношению к нам. Обстоятельства и то, как складывалась гонка - причина, по которой мы не показали темп. Но никто не может заявить, что у нас его нет совсем.

Штраф Леклера за блокировку Норриса? Мы допустили ошибку, не было поставленной коммуникации. Я знаю, какие усилия гонщики прилагают в квалификации. По окончании заезда я извинился перед Леклером. Думаю, это правильное решение, - приводит слова Вассёра ESPN.

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В статье: формула-1 Ferrari Шарль Леклер Федерик Вассер
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