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Формула-1 проведет специальную детскую трансляцию

Автоспорт
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Формула-1 проведет специальную детскую трансляцию

Новина українською

Формула-1 совместно с телеканалом Sky Sports организует специальные трансляции Гран-при для детей в Великобритании и Германии, пишет пресс-служба гоночной серии.

В трансляции будут добавлены компьютерная графика и звуковые эффекты, а также возможность просмотра в 3D с определённых ракурсов камеры.

Для английских поклонников автогонок трансляции будут вести экс-чемпион мира Нико Росберг и бывшая гонщица NASCAR и IndyCar Даника Патрик, а также ведущие Sky Kids.

В Германии будет организован открытый кастинг на должность ведущих среди детей от 10 до 14 лет.

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