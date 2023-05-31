Формула-1 проведет специальную детскую трансляцию

Формула-1 совместно с телеканалом Sky Sports организует специальные трансляции Гран-при для детей в Великобритании и Германии, пишет пресс-служба гоночной серии.

В трансляции будут добавлены компьютерная графика и звуковые эффекты, а также возможность просмотра в 3D с определённых ракурсов камеры.

Для английских поклонников автогонок трансляции будут вести экс-чемпион мира Нико Росберг и бывшая гонщица NASCAR и IndyCar Даника Патрик, а также ведущие Sky Kids.

В Германии будет организован открытый кастинг на должность ведущих среди детей от 10 до 14 лет.