  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер назвал главные недостатки болида Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер назвал главные недостатки болида Феррари

Автоспорт
(1 голосов)

Команда уже работает над этим

Шарль Леклер назвал главные недостатки болида Феррари

Фото: Monaco Tribune

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался на тему обновлений, запланированных на Гран-при Испании, рассказав о главных трудностях, с которыми сталкивается его болид.

"Наша машина очень "пиковая". Она хорошо работает в квалификации, на свежих шинах всё нормально. Но когда мы выходим за пределы этого окна, то теряем прижимную силу и стабильность. Мы работаем над этим, чтобы улучшить болид.

Изначально мы не понимали, почему это происходит, но сейчас, кажется, имеем некоторые предположения – гонка в Барселоне должна нам помочь.

В наших ожиданиях было бороться за чемпионство после 2022 года, но начало сезона разочаровало. Тем не менее я не думаю, что нам надо начинать всё сначала", – приводит слова Леклера портал Formu1a.uno.

Напомним, Гран-при Испании станет седьмой гонкой в текущем сезоне Формулы-1 и пройдёт с 2 по 4 июня.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон рассказал об изменениях в обновленном болиде
yellow-arrow
Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1
yellow-arrow
Технический директор Мерседес:У нас есть фотографии болида Ред Булл и это полезно для наших специалистов по аэродинамике
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде