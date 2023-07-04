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Норрис: Всё, что я делал в Канаде, было в рамках правил

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Ландо Норрис - о решении ФИА отклонить запрос "Макларена" на пересмотр штрафа

Норрис: Всё, что я делал в Канаде, было в рамках правил

фото - motorsport.com

Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал решение ФИА отклонить петицию команды о пересмотре полученного им пятисекундного штрафа на Гран-при Канады.

Напомним, что штраф гонщик получил за то, что после активации сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не потерять времени на пит-лейне во время двойного пит-стопа гоночного коллектива.

"Все знают, что меня нельзя назвать тем, кто ведёт себя неспортивно. Были определённые момент, на которые мы обратили внимание, чтобы подкрепить доводы в пользу того, почему штраф следует пересмотреть. Как только я сам детальнее изучил всё, что произошло, то понял, что причин не назначать штраф было достаточно.

Я по-прежнему придерживаюсь того факта, что всё, что я делал, было абсолютно в рамках правил. В результате создан прецедент.

Если стюарды будут последовательными, хотя порой это не так, в ближайшие месяцы будет много штрафов", - приводит слова Норриса Speedcafe.

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В статье: формула-1 Макларен Ландо Норрис
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