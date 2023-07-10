Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в "Альфа Таури" после летнего перерыва. Об этом пишет издание F1-Insider. Сообщается, что смена произойдёт после летнего перерыва в Формуле-1.

В настоящий момент Риккардо является резервным пилотом "Ред Булл".

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.