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Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва

Автоспорт
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Пилот впервые представит команду в Формуле-1

Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва

Фото: F1

Новина українською

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в "Альфа Таури" после летнего перерыва. Об этом пишет издание F1-Insider. Сообщается, что смена произойдёт после летнего перерыва в Формуле-1.

В настоящий момент Риккардо является резервным пилотом "Ред Булл".

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

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В статье: Даниэль Риккардо
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