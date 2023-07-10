Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва
Пилот впервые представит команду в Формуле-1
Фото: F1
Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в "Альфа Таури" после летнего перерыва. Об этом пишет издание F1-Insider. Сообщается, что смена произойдёт после летнего перерыва в Формуле-1.
В настоящий момент Риккардо является резервным пилотом "Ред Булл".
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул "Макларен", за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Динамо уничтожают соперников, Шахтер сыграл вничью. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Днепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
- Определился первый соперник сборной Украины по волейболу в соревнованиях за место в Лиге Наций
- Ферстаппен снова победил. На этот раз в Гран-при Великобритании
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус