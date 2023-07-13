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Боттас: Для меня проект Ауди очень интересен
Ждем перехода?
фото - formula1.com
Финский гонщик "Альфа Ромео" Валттери Боттас рассказал о своём интересе к проекту "Ауди", связанному с Формулой-1.
Напомним, "Ауди" планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.
"Для меня проект "Ауди" очень интересен. Не буду врать, я стремлюсь стать его частью. Думаю, что это будет большая возможность для моей карьеры, и это определённо будет интересно.
Планирую ли я остаться в "Альфа Ромео" вплоть до сотрудничества с "Ауди"? Пока об этом говорить рано. Контракт действует до конца следующего года. В итоге мы обсудим вопрос, но не сейчас. Безусловно, я чувствую, что могу провести ещё много, много лет. Пока не думаю, что будет в мире ином! Так что да, я нацелен остаться", — приводит слова Боттаса PlanetF1.
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