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Гран-при Сингапура может быть отменен
Одного из спонсоров арестовали
фото - F1
Гран-при Сингапура может быть отменен. По информации британского журналиста Джо Сейварда, местный магнат Онг Бенг Сенг получил уведомление об аресте, поступившее от Бюро по борьбе с коррупцией.
Онг Бенг Сенг является владельцем компании, которая является промоутером Гран-при Сингапура.
Обвинения против Онга пока не были выдвинуты, но он будет обязан сдать свой паспорт по возвращении в Сингапур из деловой поездки и внести залог.
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