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Гран-при Сингапура может быть отменен

Автоспорт
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Одного из спонсоров арестовали

Гран-при Сингапура может быть отменен

фото - F1

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Гран-при Сингапура может быть отменен. По информации британского журналиста Джо Сейварда, местный магнат Онг Бенг Сенг получил уведомление об аресте, поступившее от Бюро по борьбе с коррупцией.

Онг Бенг Сенг является владельцем компании, которая является промоутером Гран-при Сингапура.

Обвинения против Онга пока не были выдвинуты, но он будет обязан сдать свой паспорт по возвращении в Сингапур из деловой поездки и внести залог.

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В статье: Гран-при Сингапура
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