Гран-при Сингапура может быть отменен. По информации британского журналиста Джо Сейварда, местный магнат Онг Бенг Сенг получил уведомление об аресте, поступившее от Бюро по борьбе с коррупцией.

Онг Бенг Сенг является владельцем компании, которая является промоутером Гран-при Сингапура.

Обвинения против Онга пока не были выдвинуты, но он будет обязан сдать свой паспорт по возвращении в Сингапур из деловой поездки и внести залог.