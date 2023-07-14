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В Формуле-1 могут ввести дополнительные награды

Автоспорт
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Они будут касаться спринтерских гонок

В Формуле-1 могут ввести дополнительные награды

фото - F1

Новина українською

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что руководство гоночной серии рассматривает возможность введения специальной награды для пилотов, успешно выступающих в спринтерских гонках.

"В 2024 году будет шесть спринтов, и мы объявим о них, думаю, в сентябре, потому что у нас запланировано заседание комиссии Формулы-1 на уикенд Гран-при Бельгии.

Есть предложение, которое я хотел бы внести, в соответствии с концепцией "Большого шлема". Речь идёт о том, что гонщики, завоевавшие два поула и одержавшие две победы в гонках за уикенд, должны быть как-то выделены, чтобы подчеркнуть достигнутые ими результаты.

Изменение формата спринтов может оттолкнуть болельщиков? Мы проанализировали этот момент. Я считаю, что риск в большей степени связан с лояльными зрителями, которые полагаются на традиции и привычки, а не с новыми фанатами, которые гораздо более открыты к переменам.

Тем не менее никаких важных новостей по поводу изменения формата нет. Мы хотим стабилизировать шесть уикендов со спринтерскими гонками и уважать привычки давних болельщиков", — приводит слова Доменикали Motorsport.

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В статье: формула-1
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