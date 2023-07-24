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Норрис: Ферстаппен поставил свой трофей сильно близко к краю

Автоспорт
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Ландо считает виноватым Макса

Норрис: Ферстаппен поставил свой трофей сильно близко к краю

фото - motorsport.com

Новина українською

Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал инцидент с трофеем гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Напомним, после финиша Гран-при Венгрии Ландо стал не сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась.

"Макс просто поместил его слишком близко к краю. Вот он и упал. Кажется, так. Это не моя проблема, а его!" — приводит слова Норриса Autosport.

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В статье: Макс Ферстаппен Ландо Норрис
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