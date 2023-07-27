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Нико Хюлькенберг может заменить Серхио Переса в Ред Булл
Неожиданное изменение в составе австрийской команды
Немецкий гонщик "Хааса" Нико Хюлькенберг является главным кандидатом на место в "Ред Булл", пишет F-1 Insider.
По информации источника, в австрийской команде внимательно следят за выступлениями и результатами Хюлькенберга. Отмечается также, что Макс Ферстаппен не против такого варианта.
Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона и заменил Мика Шумахера в "Хаасе". В общем зачёте пилотов 35-летний Хюлькенберг располагается на 14-м месте с девятью очками.
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