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Нико Хюлькенберг может заменить Серхио Переса в Ред Булл

Автоспорт
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Неожиданное изменение в составе австрийской команды

Нико Хюлькенберг может заменить Серхио Переса в Ред Булл

Новина українською

Немецкий гонщик "Хааса" Нико Хюлькенберг является главным кандидатом на место в "Ред Булл", пишет F-1 Insider.

По информации источника, в австрийской команде внимательно следят за выступлениями и результатами Хюлькенберга. Отмечается также, что Макс Ферстаппен не против такого варианта.

Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона и заменил Мика Шумахера в "Хаасе". В общем зачёте пилотов 35-летний Хюлькенберг располагается на 14-м месте с девятью очками.

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В статье: Нико Хюлькенберг Серхио Перес
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