Без сюрпризов. Ферстапен победил в очередном Гран-при

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз победил в Гран-при-2023. На этот раз гонка проходила в Бельгии. До этого он победил в квалификации.

Второе место занял Серхио Перес из того же коллектива, третье - Шарль Леклер из "Феррари".

Это восьмой победный турнир Макса подряд и 10 в целом в 2023 году. До этого он выиграл Гран-при Венгрии, Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.

Ферстаппен продолжает обновлять рекорд Формулы-1. До этого команда "Ред Булл" одержали 12-ю победу подряд. Сегодняшняя стала 13-й.