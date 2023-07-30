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Без сюрпризов. Ферстапен победил в очередном Гран-при
На этот раз в гонке в Бельгии
Фото: Auto Review
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз победил в Гран-при-2023. На этот раз гонка проходила в Бельгии. До этого он победил в квалификации.
Второе место занял Серхио Перес из того же коллектива, третье - Шарль Леклер из "Феррари".
Это восьмой победный турнир Макса подряд и 10 в целом в 2023 году. До этого он выиграл Гран-при Венгрии, Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии и Бахрейна.
Ферстаппен продолжает обновлять рекорд Формулы-1. До этого команда "Ред Булл" одержали 12-ю победу подряд. Сегодняшняя стала 13-й.
The points scorers in Spa ????????#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/CRdHuXQUYk— Formula 1 (@F1) July 30, 2023
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