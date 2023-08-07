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Гендиректор Рено: Альпин станет французской Феррари в Формуле-1
Посмотрим, сможет ли команда оправдать ожидания
Генеральный директор "Рено" Лука де Мео рассказал, что целью компании является повышение популярности во Франции команды "Альпин" до того уровня поддержки, который есть в Италии у "Феррари".
"Альпин" станет французской "Феррари" в Формуле-1. Во Франции этот спорт не вызывает страсти.
Причина в том, что у французов нет символа, за который можно было бы болеть, как в случае с "Феррари" в Италии. Наша цель с "Альпин" — привязать цвета команды к страсти", — приводит слова де Мео Sky Sport Italia.
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