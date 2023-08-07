  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гендиректор Рено: Альпин станет французской Феррари в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Рено: Альпин станет французской Феррари в Формуле-1

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим, сможет ли команда оправдать ожидания

Гендиректор Рено: Альпин станет французской Феррари в Формуле-1

Новина українською

Генеральный директор "Рено" Лука де Мео рассказал, что целью компании является повышение популярности во Франции команды "Альпин" до того уровня поддержки, который есть в Италии у "Феррари".

"Альпин" станет французской "Феррари" в Формуле-1. Во Франции этот спорт не вызывает страсти.

Причина в том, что у французов нет символа, за который можно было бы болеть, как в случае с "Феррари" в Италии. Наша цель с "Альпин" — привязать цвета команды к страсти", — приводит слова де Мео Sky Sport Italia.

По теме
yellow-arrow
Де Врис снова может вернуться за руль
yellow-arrow
Фернандо Алонсо: Формула-1 — великолепное шоу, в котором нужно играть персонажа
yellow-arrow
Менеджер Гасли: Мы покинули Альфа Таури не для того, чтобы бороться за одно-два очка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Renault
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде