Гендиректор Рено: Альпин станет французской Феррари в Формуле-1

Генеральный директор "Рено" Лука де Мео рассказал, что целью компании является повышение популярности во Франции команды "Альпин" до того уровня поддержки, который есть в Италии у "Феррари".

"Альпин" станет французской "Феррари" в Формуле-1. Во Франции этот спорт не вызывает страсти.

Причина в том, что у французов нет символа, за который можно было бы болеть, как в случае с "Феррари" в Италии. Наша цель с "Альпин" — привязать цвета команды к страсти", — приводит слова де Мео Sky Sport Italia.