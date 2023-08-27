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Ферстапен - победитель Гран-при Нидерландов
14 победа команды Ред Булл в сезоне
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз победил в Гран-при-2023. Гонка проходила на просторах Нидерландов. Перед гонкой Макс стал лучшим на первой и второй практике, а также победил в квалификации.
Второе место занял Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", третье - Пьер Гасли из "Альпин".
Это девятый победный турнир Макса подряд и 11 в целом в 2023 году. До этого он выиграл Гран-при Венгрии, Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии, Бельгии и Бахрейна.
Ферстаппен продолжает обновлять рекорд Формулы-1. До этого команда "Ред Булл" одержали 13-ю победу подряд. Сегодняшняя стала 14-й.
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