Ферстапен - победитель Гран-при Нидерландов

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в очередной раз победил в Гран-при-2023. Гонка проходила на просторах Нидерландов. Перед гонкой Макс стал лучшим на первой и второй практике, а также победил в квалификации.

Второе место занял Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", третье - Пьер Гасли из "Альпин".

Это девятый победный турнир Макса подряд и 11 в целом в 2023 году. До этого он выиграл Гран-при Венгрии, Великобритании, Австрии, Канады, Испании, Монако, Майами, Австралии, Бельгии и Бахрейна.

Ферстаппен продолжает обновлять рекорд Формулы-1. До этого команда "Ред Булл" одержали 13-ю победу подряд. Сегодняшняя стала 14-й.