Фернандо Алонсо: Я бы подписывал контракт с Хэмилтоном, пока ему не будет 80 лет

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о британском гонщике "Мерседеса" Льюисе Хэмилтоне.

Ранее стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с немецкой командой до конца 2025 года.

"Я никогда не видел, ни в ралли, ни в MotoGP, ни в Формуле-1, чтобы выбирали более медленного гонщика. Если бы я был руководителем команды и мне пришлось выбирать между Хэмилтоном, самым молодым на стартовой решётке или перспективным пилотом Формулы-2, я бы остался с Хэмилтоном, пока ему не исполнится 80 лет. Пусть кто-то докажет, что быстрее Хэмилтона на той же машине. Но никто этого не докажет", — приводит слова Алонсо AS.