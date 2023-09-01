Алонсо: Уильямс и Феррари будут нашими основными конкурентами в Монце

Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо поделился мнением о том, с какими командами ему предстоит соревноваться на предстоящем Гран-при Италии в Монце.

"Мы собираемся выиграть гонку, мы становимся всё ближе и ближе. Мы концентрируемся на Кубке конструкторов и пытаемся набрать очки на обеих машинах. Надеюсь, мы сможем удержать "Феррари" позади, они становятся всё сильнее и сильнее.

По нашим расчётам, две команды будут особенно хороши. "Уильямс", который всегда на протяжении сезона демонстрировал хорошую максимальную скорость, и "Феррари", которая, как и в Канаде, безусловно, очень быстра на трассе с длинными прямыми, короткими поворотами и шиканами. Эти две команды станут нашей самой большой проблемой в борьбе за подиум", - приводит слова Алонсо Motorsport-Magazin.