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Алонсо: Уильямс и Феррари будут нашими основными конкурентами в Монце
Пилот "Астон Мартин" - о предстоящей гонке на Гран-при Италии
Фото: MARCA
Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо поделился мнением о том, с какими командами ему предстоит соревноваться на предстоящем Гран-при Италии в Монце.
"Мы собираемся выиграть гонку, мы становимся всё ближе и ближе. Мы концентрируемся на Кубке конструкторов и пытаемся набрать очки на обеих машинах. Надеюсь, мы сможем удержать "Феррари" позади, они становятся всё сильнее и сильнее.
По нашим расчётам, две команды будут особенно хороши. "Уильямс", который всегда на протяжении сезона демонстрировал хорошую максимальную скорость, и "Феррари", которая, как и в Канаде, безусловно, очень быстра на трассе с длинными прямыми, короткими поворотами и шиканами. Эти две команды станут нашей самой большой проблемой в борьбе за подиум", - приводит слова Алонсо Motorsport-Magazin.
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